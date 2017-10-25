İnstagram canlı yayın arkadaş davet etme özelliği nasıl kullanılır?

Instagram, ilk olarak Ağustos’ta test etmeye başladığı ‘canlı yayına bir arkadaş davet etme’ özelliğinin kullanıma hazır olduğunu duyurdu.
İnsanlara önemli anlarını paylaşmaları için daha fazla olanak sağlamayı amaçlayan Instagram, canlı yayın özelliğine bir güncelleme daha getirdi. Bu yeni özellik ile insanlar, bir arkadaşlarını davet ederek ortak canlı yayın yapabilecek, hatta geçtiğimiz ay sunulan yüz filtreleriyle eş zamanlı olarak oynayabilecekler.
Instagram canlı yayına birini davet edebilmek için o kişinin canlı yayını hali hazırda izliyor olması gerekiyor. İzleyiciler arasından seçilen kişi daveti kabul ettiğinde ekran ikiye bölünüyor ve ortak yayın başlıyor.
INSTAGRAM CANLI YAYIN ARKADAŞ DAVET ETME NASIL YAPILIR?
Instagram canlı yayını açtığınızda sağ alt taraftaki yeni simgeye dokunun ve şu anda izlemekte olan herkesi davet etmek için 'Ekle'ye hafifçe dokunun. Birliğe katıldıklarında, ekranın ikiye bölünmüş olduğunu göreceksiniz ve arkadaşınız hemen altında açılıyor olacak.
Misafirinizi istediğiniz zaman kaldırabilir ve başka birilerini ekleyebilirsiniz; yoksa kendi başınıza çıkmayı da seçebilirsiniz. Yayın sona erdiğinde canlı videolarınıza öykülerle paylaşın veya "Kes şunu" seçin; canlı video her zamanki gibi uygulamadan kaybolur.
Takip ettiğiniz biri arkadaşınızla birlikte canlı yayınlandığında, öyküler çubuğunuzda iki çevrenin bir araya geldiğini göreceksiniz. İzlemek için üzerine dokunabilir, takip ettiğiniz gibi yorum yapabilirsiniz.
- İnstagram canlı yayın
- İnstagram canlı yayın arkadaş davet etme
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