Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan şehirler

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2018 yılına girmeye az bir süre kaldı. Instagram kullanıcılarının en fazla fotoğrafını paylaştığı şehirler de belli oldu. 2017’de Instagram'da en fazla fotoğrafı paylaşılan şehir New York olurken, İstanbul da 9'uncu sırada yer aldı. İşte tam liste...

1- New York, ABD