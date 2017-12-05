Instagram'dan Koala ve kaplan selfie'lerine uyarı!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, koala, kaplan, aslan gibi vahşi doğaya ait olan hayvanlarla çekilen selfie'lere içerik uyarısı eklediğini duyurdu.

Pek çok Instagram kullanıcısı hayvanat bahçelerinde ya da doğal yaşam ortamlarından çok uzakta sergilenen kaplanlar, aslanlar, koala ya da yunuslarla fotoğraf çekip paylaşıyor. Yaban hayatı koruma grupları, bu merkezlerde hayvanlara kötü muamele yapıldığını belirtiyor. Ayrıca yabani hayvanların insanlarla bu kadar iç içe olmasının hayvanlar için oldukça travmatik olabileceğini ekliyorlar.

Konu hakkında somut bir adım atan Instagram da hayvanlarla çekilen selfie'lerin önlenmesi için adım attı.

Böylelikle Instagram'da #koalaselfie, #lionselfie #koalahugs ya da #tigerpet gibi hashtagler aratan kullanıcılara uyarı geliyor.

Fotoğraf paylaşım uygulaması, bu etiketlerin aratılması dahilinde "Instagram'da hayvan istismarına ve nesli tükenen hayvanların veya parçalarının satışına izin verilmez. Hayvanlara veya çevreye zararlı davranışları teşvik eden gönderilerle alakalı olabilecek bir konu etiketi aratıyorsun." uyarısı veriyor.

Şirket, yaban hayatı kullanarak içerik paylaşma konusunda kullanıcıları bilinçlendirmek için bu kararı aldığını söylüyor.

Bu arada hayvanlarla selfie çekimlerinde yeni uygulamalara giden tek sosyal medya uygulaması Instagram değil. Tinder da Temmuz ayında, kullanıcılarının profillerinde kaplanlar ile selfie bulundurmamasını istemişti.

Ancak Tinder'ın aksine Instagram, hayvanlarla selfieyi yasaklamak yerine sadece hayvan suistimalini veya nesli tükenmekte olan hayvanların satıldığını gösteren görüntülerin kaldırıldığını açıkladı. Yani Instagram'da bu etiketleri arattığınızda Vahşi Yaşamı Koru" uyarısını aldıktan sonra "Gönderileri Göster" seçeneğine tıklayarak bu fotoğraflara ulaşabilirsiniz.