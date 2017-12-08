Direct isimli verilen uygulama, özel mesajları Instagram uygulamasından ayırmanın ilk adımı olarak görülüyor. Direct uygulaması Türkiye, Portekiz, İsrail, Şili, İtalya ve Uruguay’daki iOS ve Android kullanıcıları için indirilmeye sunuldu.
Kullanıcılar Direct uygulamasını yüklediklerinde, Instagram uygulamasındaki mesaj kutusu kaldırılıyor ve mesajlara yalnızca yeni uygulama üzerinden erişilebiliyor.
Şu an için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkede test edilen Direct uygulaması, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alması halinde tüm dünyaya sunulacak.
Kamera odaklı bir uygulama olan Direct, kullanıcıların arkadaşlarıyla metin mesajlarının yanı sıra Snapchat’teki gibi fotoğraf ve kısa videolarla iletişime geçmesi için geliştirildi.
Bu uygulamanın çıkış şekli kimilerine tanıdık gelebilir zira Facebook 2014 yılında benzer bir şekilde uygulaması içerisindeki mesajlar özelliğini kaldırarak Messenger isimli ayrı bir uygulama yayınlamıştı.
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