Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla pek çok kişi Instagram, YouTube ya da Facebook üzerinden para kazanmaya başladı. Sosyal medya onlar için adeta bir gelir kapısı oldu. Fakat fenomen olmak çoğu zaman pek de kolay değil. Bunun en net örneklerinden biri ise fenomen olmaya çalışırken borçlanan Lissette Calveiro oldu.

2013 yılında staj için New York'a giden ve kendini Instagram'da bulan genç kadın, sadece yol ücreti almasına rağmen bütçesini aşan alışverişler yaptı, Miami'de de lüks hayatına devam etti. İşte tam da bu sırada kötü giden maddi durumu kendini net bir şekilde hissettirdi. ABD basınına konuşan Calveiro, gösterişli bir hayat tarzı sürdürebilmek için bütçesinin çok üzerinde para harcadığını söyledi. Calveiro sosyal medya fenomeni olmak için 10 bin dolar borca girmesine rağmen bu amacına ulaşamadı ve 12 bin takipçide kaldı.

Borç batağına saplandıktan sonra masraflarını kısma kararı alan Lissette Calveiro hazırladığı yeni bütçe planıyla tüm borçlarını ödemeyi başardı. Instagram kullanıcısı artık daha sade yaşamaya çalıştığını ifade ediyor.

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