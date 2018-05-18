Instagram kullanıcıları en sonunda herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan beğendikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşabiliyor. Ancak Instagram bunların doğrudan paylaşılması yerine, Hikayeler’e çıkartma olarak eklenmesini sağlıyor.

Beğendiğiniz bir fotoğrafı kendi hikayenizde paylaştığınızda, söz konusu fotoğraf yorum bölümü olmadan yalnızca orijinal sahibinin adı görünerek çıkartma olarak ekrana ekleniyor.,

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Yeni araca, paylaşmak istediğiniz fotoğrafın altındaki kağıt uçak ikonuna tıklayarak ulaşılabiliyor. Açılan menüde fotoğrafı herhangi birine göndermek yerine, onunla hikaye oluşturma seçeneği beliriyor.

Çıkartma olarak paylaşılan Instagram fotoğrafları, hikaye ekranında küçültülüp büyütülebiliyor, arka planı değiştiriliyor ve üzerine yorum yazılabiliyor.

Güncellenen Android uygulamasında sunulan özelliğin iOS’e ise önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

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