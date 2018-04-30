Facebook, Instagram'ı güncellemeye ve günden güne geliştirmeye devam ediyor. Sosyal medya devinin üzerinde çalıştığı yeni özellikler, Instagram kullanıcılarının hemen hepsinin hoşuna gidebilecek cinsten.

Şu an için test aşamasında olan yeni özelliklerden ilki ve en önemlisi kişileri sessize alma özelliği. Bu yenilik sayesinde artık kullanıcılar takip listesinde yer alan bir kişiyi takipten çıkarmadan sessize alarak bildirimlerinin ana sayfasında görünmesini engelleyecek. Bu sayede de hem takip etmek durumunda olduğunuz hem de paylaşımlarını pek de beğenmediğiniz kişileri sessize alarak bu problemden kurtulabileceksiniz.

Üzerinde çalışılan ikinci özellik yavaş çekim modu. Güncellemenin servis edilmesiyle birlikte artık Instagram kullanıcıları, doğrudan uygulama üzerinden yavaş çekim videoları paylaşabilecek. Yani önce telefondan çekip daha sonra uygulamaya yüklemekle uğraşmayacak.

Gelen bilgilere göre Facebook'un test ettiği bir diğer özellik ise GIF temelli reaksiyon gösterme. Özellikle son zamanlarda yeniden popüler olan GIF'ler bu sayede Instagram'da da yerini almış olacak.

Uygulamaya gelmesi beklenen son yenilik ise hikaye modu için olacak. Eğer Facebook test işlemlerini sorunsuz geçerse, güncelleme sonrasında kullanıcılar paylaştıkları hikayeleri bir tür takvim sayesinde geçmişe yönelik olarak görebilecek. Bu takvim özelliğinin sadece kullanıcının kendisi tarafından görülebileceğini de ekleyelim.