İnstagram anket özelliği nedir, nasıl yapılır?

Instagram’ın en popüler özelliği Hikayeler, artık kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak bir özelliğe sahip: Anketler.

Kullanıcılar, çektikleri fotoğraflar ve videolar üzerinden takipçilerine sorular sorabiliyor. Instagram, bu özellikle günlük hayattaki ufak ikilemlerin de paylaşılabilir anlar olmasını sağlamak istiyor.

INSTAGRAM'DA NASIL ANKET YAPILIR?

Hikayelerinize anket eklemek için yapmanız gereken, ‘Çıkartmalar’ bölümünden ‘Anket’i seçmeniz. Tıpkı diğer çıkartmalarda olduğu gibi, anket sorunuzu ve cevapları paylaşımınızın istediğiniz bir bölümüne yerleştirebilirsiniz.

Hikayelere eklenen anketler için en fazla iki cevap seçeneği sunulabiliyor. Bu nedenle çok karmaşık ya da genel geçer anketler oluşturmak pek mümkün görünmüyor.

Anketinize verilen oyları gerçek zamanlı olarak görmeniz mümkün. Hikayenizi görüntüleyen arkadaşlarınızın listelendiği bölümden, anketinize kimin hangi cevabı verdiğini ve toplamda hangi şıkkın üstün olduğunu takip edebilirsiniz.

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