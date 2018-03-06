Instagram uygulama paketinde (APK) sosyal ağa eklenmesi planlanan yeni bir özelliğe dair ipucu fark edildi: Instagram Hikayeleri için tasarlanan portre modu ikonu.

Instagram geliştirici ekibi, sosyal ağa ekleyecekleri yeni özelliklerle alakalı ikon ve dosyaları önceden uygulamanın içerisine yerleştiriyor. Geliştirici ekibin daha önce görüntülü ve sesli arama özellikleri için benzer dosyaları uygulama paketine yerleştirdikleri fark edilmişti.

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Yeni nesil akıllı telefonların bir bölümünde yer alan ve kullanıcılar tarafından beğenilen portre modu, insanların bokeh efektli selfie’ler çekmesine olanak tanıyor. Bu efekt, arka planın bulanıklaştırılmasını veya diğer ışık efektlerinin fotoğrafa uygulanmasını sağlıyor.

Ocak ayında Instagram’ın uygulama paketinde fark edilen GIPHY tabanlı GIF arama özelliği birkaç hafta sonrasında kullanıcılara sunulmuştu. Bundan yola çıkarak, Instagram Hikayeleri için portre modunun yakın zamanda devreye sokulması muhtemel.