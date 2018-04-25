Instagram artık kullanıcıların 10 kadar hikayenin içeriklerini aynı anda yüklemelerini mümkün kılıyor. Hikayeler ekranının sağ üst köşesinde beliren yeni bir ikon, 10 kadar farklı fotoğraf ve videonun hikaye olarak eklenebilmesini, düzenlenebilmesini ve paylaşılabilmesini sağlıyor.

Hikayeler kullanıcıların onları eklediği sırayla paylaşılırken, her biri tek tek düzenlenebiliyor. Öte yandan, paylaşım sırasında hikayenin çekildiği noktadan uzak bir yerdeyseniz, Instagram fotoğrafın ya da videonun çekildiği noktalara yakın konum etiketleri öneriyor.

Android kullanıcıları için sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki haftalarda iPhone ve iPad kullanıcıları için de yayınlanması bekleniyor.

INSTAGRAM ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMIYOR!