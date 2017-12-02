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Instagram'ın en çok beğeni alan fotoğrafları belli oldu. Listeye Selena Gomez, Beyonce ve Christiano Ronaldo damga vurdu. En çok beğeni alan isim ise Beyonce oldu.

Listenin 9. sırasında ünlü pop şarkıcısı Selena Gomez yer aldı.