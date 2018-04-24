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26 yaşındaki model Abigail Ratchford, Instagram dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Ratchford şöhretini ise Instagram'a borçlu. Paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çeken ve modellik yolunu kendi açan Ratchford kıvrımlı hatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ABD'li modelin cesur paylaşımlarından bazıları...