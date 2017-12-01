Instagram ‘regram’ tuşunu test ediyor

Kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen yeniden paylaşma özelliği, Instagram tarafından gizlilikle test ediliyor.

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren sosyal ağ, tek bir tuşla diğerlerinin paylaştığı fotoğraf ve videoların yeniden paylaşılmasını sağlayacak. Bu özellik şu an üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla dolaylı olarak kullanılabiliyor.

‘Regram’ tuşu gönderilerin hemen altında, “beğen”, “yorum yap” ve “gönder” tuşlarının yanına katılacak. Bu tuşu kullandığınızda, söz konusu paylaşım sizin profilinizde yer alacak ve sizi takip eden insanlar tarafından da görülecek.

The Next Web tarafından fark edilen yeniden paylaşma özelliğinin yanı sıra, Instagram bir dizi yeni özelliği daha önümüzdeki aylarda sosyal ağa dâhil etmeyi planlıyor.

Test edildiği belirtilen yeni özellikler arasında Instagram Hikayeleri’ne GIF ekleme, hikayeleri arşivleme ve yeni paylaşım seçenekleri yer alıyor.

Yeni paylaşım seçenekleri, Instagram gönderilerinin yakın arkadaşlardan oluşan bir gruba özel olarak gönderilmesini ve gönderiler ile profillerin kolaylıkla WhatsApp üzerinden paylaşılmasını içeriyor.

Küçük bir kitleye açılarak test edilen bu özelliklerin Instagram’a eklenmesi ise kesin değil. Ancak en az birkaç tanesinin testlerde olumlu sonuçlar alması ve önümüzdeki dönemde sosyal ağa gelmesi bekleniyor.

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