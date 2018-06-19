Ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunan Instagram yaklaşık 8 yıldır hayatımızda. Instagram'a üye olduktan sonra hiç çıkış yapmamış ve zamanla şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız ya da yeni şifre edinmek istiyorsanız Instagram kullanıcı adınızı veya hesabınızla ilişkili e-posta adresini kullanarak şifre yenilenebiliyor. Hesabınızı oluştururken telefon numarası ve e posta adresi girmek, işte bu yüzden çok önemlidir. Eğer siz bilgilerinizi doğrulayarak kaydolursanız şifre unuttuğunuzda kolaylıkla yeni şifre alırsınız. Aksi durumlarda kimlik doğrulamalarla uğraşmak zorundasınız. Instagram da diğer sosyal ağlar gibi 2 seçenekli şifre yenileme imkanı verir. Hangisini seçeceğinize siz karar verin. İşte şifremi unuttum özelliği...

İNSTAGRAM ŞİFRE UNUTULDUĞUNDA YAPILACAK İŞLEM

1)Instagram girişinde şifre unuttum butonuna tıklıyoruz.

2)Şifresi değişecek olan hesabın kullanıcı adını giriyoruz.

3)Ardından mail hesabımıza gelen "Şifre Yenileme" butonuna tıklıyoruz.

4)Son olarak yeni şifremizi giriyoruz.

Email üzerinden şifre yenilemek için;

- Şifremi unuttum seçeneğine tıkladıktan sonra "Kullanıcı Adı" seçeneğine dokunun

- e-posta veya kullanıcı adınızı girin.

- email adresinizi açın ve Instagram'dan gelen maildeki linke tıklayın

- Açılan sayfada yeni şifrenizi girin ve kaydedin

Telefonunuz ile şifre yenilemek için;

- Şifremi unuttum seçeneğine tıkladıktan sonra "Telefon" seçeneğine dokunun

- Açılan sayfaya telefon numaranızı girin

- Telefonunuza şifre yenileme bağlantısı gelecek. Bu sayfada yeni - şifrenizi belirleyebilirsiniz.

- E-mail adresinize doğrulama linki gelecek linke tıklayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFRE YENİLEME LİNKİ

İnstagram şifre yenileme sayfası için tıklayın...