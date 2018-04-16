Microsoft’un mobil işletim sistemi Windows 10 Mobile ile çalışan cihazlara sahip olanlar artık Instagram uygulamasını kullanamayacaklar.

Windows 10 Mobile kullanıcıları uygulama yerine Edge web tarayıcısı üzerinden Instagram.com adresine giderek sosyal ağı kullanmaya devam edebiliyorlar. Mobil site üzerinden filtreler kullanılabiliyor, fotoğraflar ve hikayeler yayınlanabiliyor.

Microsoft’un o zamanlar Windows Phone adıyla bilinen mobil işletim sistemi, piyasa çıktıktan 6 yıl sonra Instagram uygulamasına kavuşmuştu. Mart 2016’da yayınlanan uygulama yalnızca en güncel Windows 10 Mobile sürümüne özgüydü ve önceki nesil Windows’lu mobil cihazlara sahip olanlar tarafından kullanılamıyordu.