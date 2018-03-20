Bugüne kadar kullanıcılara asla diğerlerinin paylaşımlarını yeniden paylaşma şansı vermeyen Instagram, birçok kullanıcının bu işlemi gerçekleştirebilmek için üçüncü taraf servislere yönelmesine sebep olmuştu. Sosyal ağın ufak bir kullanıcı grubuyla test etmeye başladığı yeni özellik, diğerlerinin fotoğraflarını paylaşmaktan daha fazlasını sunuyor.

Instagram Hikayeleri’ne eklenmesi planlanan yeni özellik, diğer kullanıcıların fotoğraflarının hikayelerin içerisine eklenmesine ve üzerlerine yorumlar yapılabilmesini olanak tanıyor. Kullanıcılar alıntılanan fotoğrafa tıklayarak, paylaşımın orijinal kaynağına gidebiliyor.

INSTAGRAM’DA 5 DEV YENİLİK BİRDEN!

Yalnızca herkese açık olarak paylaşılan fotoğraflarda kullanılabilen yeniden paylaşma özelliğinde, söz konusu paylaşım hikayelere eklenirken yeniden boyutlandırılabiliyor ve Instagram Hikayeleri’nin yaratıcı araçlarıyla yorumlarda bulunulabiliyor.

Paylaşımlarının diğer kullanıcıların hikayelerinde paylaşılmasını istemeyenler ise Ayarlar bölümünden fotoğraflarının herkese açık durumunu değiştirmek durumunda kalacak.