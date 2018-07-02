Instagram’da engelleme nasıl kaldırılır?

Kullanıcılarına fotoğraf ve video paylaşım yapmalarını sağlayan üstüne bir de bu paylaşımları çeşitli filtreler ile düzenleme seçenekleri sunan Instagram o kadar popüler oldu ki, anlık paylaşımlarla her anımız bu sosyal ağda geçiyor. Cep telefonu kullanıcılarının üçte biri ayda en az bir kere Instagram’ı ziyaret ediyor. Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal ağlarda da birbirini sevenler ve sevmeyenler var. Intagram’ın bu gibi durumlar için engelleme özelliği var. Tabi bu özellik kişisel verilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşma imkanı da sunuyor. Peki ya engellediğiniz kişiye olan kızgınlığınız geçerse ve engel kaldırmak isterseniz ne yapmalısınız. Instagram çok pratik 3 adımlı bir yolla engel kaldırma işlemi yaptırıyor.

INSTAGRAMDA 3 ADIMDA ENGEL KALDIRMA İŞLEMİ

Instagram hesabınız üzerinden daha önce engellediğiniz birinin engelini kaldırmak istiyorsanız 3 adımda yapabilirsiniz. Şöyle ki;

1. Engellediğiniz kişiyi arama çubuğu yardımı ile bulun ve üzerine tıklayın

2.Engellediğiniz kişinin profili açılacak ve ekranın sağ üst köşesinde … işaretini göreceksiniz, bu işarete dokunun

3.Karşınıza çıkacak ilk buton engellemeyi kaldır olacaktır, tıklayın ve engeli kaldırın.

Diğer bir yöntemle;

1.Kişinin kullanıcı adına dokunarak profilini açın.

2.iPhone/iPad veya Android telefonunuzda sağ üst köşedeki üç nokta şeklindeki butona dokunun.

3.Ayarlar içerisinde Engellenen kullanıcılar listesine giriş yaptıktan sonra engelini kaldırcağınız kişinin profiline giriş yapın.

4.Kullanıcının Engellemeyi Kaldır’a dokunun.

5.Kişinin engeli kaldırılacaktır.