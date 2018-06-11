Instagram’ın büyülü dünyasına veda hazırlığı kolay olmasa gerek. Yapılan son araştırmalara göre en iyi 100 marka Instagram’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla etkileşimde yüzde 53 büyüme gördü. Yani Instagram hesabı silme kararı günümüzde oldukça ciddi bir karar. Net karar veremeyenler ama görünmek istemeyenler için Instagram da Facebook gibi hesap dondurma özelliği sunuyor ama buna rağmen tamamen hesap silmek isteyenler için de kalıcı hesap silme özelliği bulunduruyor. Peki Instagram’a geri dönmemek üzere hesap silme işlemi nasıl yapılır?

INSTAGRAM’DA KALICI OLARAK HESAP KAPATMA İŞLEMİ

Kalıcı olarak Instagram’a veda etme kararı aldıysanız 3 adımda hesabınızı sonsuza dek kapatabilirsiniz.

Ardından tarayıcınıza https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ linkini yapıştırın

Instagram hesabınızda oturum açın

Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınız kapatılcaktır.

INSTAGRAM HESAP SİLME LİNKİ: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

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INTAGRAM’DA GEÇİSİ HESAP KAPAMA

Hesabınızı tamamen kapatmak yerine önce bir deneme yapmak için hesap dondurma iyi bir yöntem. Aynı hesabınızı tamamen kapatmak gibi ne profiliniz ne de fotoğraflarınız hiçkimse tarafından görüntülenemiyor. Instagram’da tamamen silmeden en önemli farkları takipçilerinizi, fotoğraflarınızı ve beğenilerinizi saklı tutuyor olması. Diğer bir farkı da şifreniz ile hesabınızı açtığınız anda Instagram hesabınız yeniden aktif oluyor.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA LİNKİ: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/