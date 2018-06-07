Tayvan’da düzenlenen Computex fuarında Intel, PC'nin geleceği ile ilgili vizyonunu paylaşırken, bu vizyonun hayata geçirilmesine yardımcı olacak çok sayıda yeni teknolojisini de tanıttı. Bu vizyon PC'yi basit bir bilgisayar olmaktan çıkarıp herkesin en yüksek katkıyı vermesini mümkün kılan bir platforma dönüştürüyor.
Intel’in yüksek performanslı ürünleri sağlama taahhüdü devam ederken 8th Gen Intel® Core™ işlemci ailesinin mobil üyelerine yeni ilaveler de oldu: Çift haneli performans artışları ve entegre gigabit Wi-Fi içeren Whiskey Lake U serisi ve Amber Lake Y serisi.
İşlemci gücünün ötesinde, M.2 form faktöründe yeni Intel® Optane™ SSD 905P ile PC hızında daha da fazla artış sağlanacak. Sektör lideri dayanıklılık4 sağlayan bu yeni ve ince Intel Optane SSD, işlemcinin daha az beklemesini, daha fazla işlem yapmasını ve kullanıcıların mükemmel bir bilişim deneyimi yaşamasını mümkün kılan yüksek performanslı bir sürücü.
Intel'in 50. yıldönümünü kutlarken Intel x86 mimarisinin de 40. yılına ulaştığını görüyoruz. Bunu kutlamak adına Intel'in 5.0 Ghz turbo frekanslı ilk işlemcisi olan 8th Gen Intel® Core™ i7-8086K işlemcinin sınırlı sürümü pazara sunuldu.
Gün boyu yeterli pil ömrü
Bir cihazda en fazla güç tüketen parça hâlâ ekran ve gün boyu yeterli pil sağlamak için Sharp* ve Innolux* tarafından üretilen bir watt panel içinde yeni Düşük Güç Ekran Teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Bu teknoloji LCD güç tüketimini yarıya indirebilir. Intel, sektörle birlikte kesintisiz inovasyon yoluyla ilave dört - sekiz saat yerel video oynatma sağlamayı umuyor. Bu, pil ömrünün bazı cihazlarda 28 saate kadar yükselebileceği anlamına geliyor.
Yapay zeka
Akıl, modern ve uyarlanabilir PC deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Intel’in diğer bir planı da geliştiriciler için araçlar ve kaynaklar sağlayarak ve AI özelliklerini yeni cihazlara eklemek amacıyla OEM'ler ile işbirliği yaparak AI'yı PC'ye taşımak. Geliştiricilerin donanım özelliklerinden tam olarak faydalanması ve AI inovasyonunun sağlanması amacıyla araçlar ve eğitim sağlamak için OpenVINO™ araç kiti ve Windows ML de dahil olmak üzere PC Geliştirici AI Programı devreye alınmış durumda.
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