The Wall Street Journal’ın haberine göre, Intel 2016 yılında gerçekleştirdiği işten çıkarmalarda yaş ayrımcılığı yaptığı iddiasıyla incelenmeye başlandı. İddialar, 12 bin işten çıkarmada şirketin yaşlıları hedeflediği ve genç çalışanları işte tutmaya odaklandığı yönünde.

Uzun yıllar şirkette bulunan yaşlı çalışanların işten çıkarılması şirket için finansal bazı avantajlar sağlarken, Amerikan yasaları çalışanları yaşları üzerinden ayırmayı kesinlikle yasaklıyor.

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İki yıl önce yeniden yapılanma sürecine giren Intel, kapsamlı sürecin 2017 yılına kadar uzayabileceğini ve hem istekli hem de isteksiz bazı işten çıkarmaların gerçekleştirileceğini belirtmişti. The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, yaşları nedeniyle işten çıkarıldıklarını düşünen eski Intel çalışanları, şirketi dava edip edemeyeceklerine dair yasal tavsiyeler alıyorlar.

Intel, “yaş, ırk, milliyet, cinsiyet ve diğer demografik özelliklerin işten çıkarma kararlarında göz önünde bulundurulmadığını” belirtiyor. Ancak Intel’in işten çıkardığı 12 bin kişiden 2.300'ünün ortalama yaşının 49 olduğuna, bunun da şirketteki ortalama yaştan 7 yıl daha fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz mart ayında bir diğer teknoloji devi IBM de tıpkı Intel gibi yaş ayrımcılığıyla suçlanmıştı.

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