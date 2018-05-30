Henüz PlayStation ve Xbox ortalarda yokken, hatta Nintendo ve Sega rekabetinden bile önce piyasanın en büyük rakipleri Atari ve Intellivision’du. 1980’lerde başka rakiplerde oyuna dahil olmaya çalıştı ancak Atari, bir süre sonra hepsine havlu attırmak zorunda bıraktı. Intellivision ise 3 milyon ürün satma başarısını göstererek Atari konsollarının en büyük zorlayıcısı olmuştu.

Video Games Liveconcert’ın kurucularından biri olan müzisyen Tommy Tallarico, yakın geçmişte Intellivision Productions’ı satın aldı ve eski ekibin bazı üyelerini tekrar biraraya getirerek şirketin adını Intellivision Entertainment yaptı. Tallarico, VentureBeat’a yaptığı açıklamada yeni bir Intellivision oyun konsolunu piyasaya sürmek istediklerini belirtti.

Bu oyun konsoluna tamamen odaklanmış olduklarını dile getiren Tallorico, “Tabii ki Sony, Microsoft ve Nintendo ile rekabete girmeye çalışmayacağız çünkü bu çılgınlık olur.” dedi. Oyun konsolu ile ilgili ilk detaylar, 31 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Facebook canlı yayınında açıklanacak.