Luciano Spalletti, geçen sezon çalıştırdığı Roma'yı Inter ile San Siro'da ağırladı. Roma, maçın 31. dakikasında Stephan El Shaarawy ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Inter, ikinci yarıda rakip kalede birçok pozisyon yakalarken konuk ekibin kalecisi Alisson özellikle ikinci 45 dakikada kalesinde devleşti.

Inter aradığı golü 86. dakikada buldu. Matias Vecino, attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken Roma, Inter'in 3 puan gerisinde olan Roma, rakibini takibini sürdürdü.

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Stephan El Shaarawy

Matias Vecino

Alisson