Serie A'nın 35. haftasında lider Juventus, Inter'e konuk oldu. Juventus, maçın henüz 13. dakikasında Douglas Costa ile öne geçti. 18. dakikada Inter'de Vecino kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

52. dakikada Icardi, skoru dengeye getirdi. 65'te Barzagli'nin kendi kalesine attığı golle Juventus şoke oldu: 2-1. Maçın son bölümünde Juventus, yeniden doğdu. 87'de Skriniar (kk) ve 89'da Higuain'in sayılarıyla siyah-beyazlılar maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla lider Juventus, puanını 88'e yükselterek maç fazlasıyla Napoli'nin 4 puan önünde zirvede kaldı. Inter ise 66 puanla 5. sırada kaldı.

Serie A'da oynanan diğer maçta Roma, sahasında Chievo'yu 4-1 yendi. Milli futbolcu Cengiz Ünder maçta forma giymedi.