Inter: 3 - Sampdoria: 2 | MAÇ SONUCU

Serie A'da 10. haftanın açılış maçında Inter farklı kazandı.

Maça hızlı başlayan Inter, 18. dakikada Vecino'nun asistinde Skriniar'ın golüyle skoru 1-0 yaptı. Bu golün ardından maça da damgasını vuran isim Mauro Icardi, 32. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya da aynı etkinlikle başlayan Inter, 54. dakikada Icardi'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Bu golle birlikte umutları iyice körelen Sampdoria, 64. dakikada Kownacki'nin attığı golle farkı 2'ye indirdi. Dakikalar 85'i gösterdiğinde Quagliarella, attığı golle farkı 1'e indirdi ve durumu 3-2'ye getirdi. Sampdoria geride kalan 5 dakikaya 1 farkla geride girse de mağlup olmaktan kurtulamadı ve deplasmanda Inter'e 3-2 mağlup oldu. Inter bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi ve puanını 26 yaptı. Sampdoria ise 6. sırada aldı ve haftayı 17 puanda kapattı.

Inter-Sampdoria

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