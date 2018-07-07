Bu yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan, Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Matteo Politano, Radja Nainggolan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez'i kadrosuna katan Inter, hız kesmiyor!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Milano temsilcisi, Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz için yeni bir teklif yaptı!
Devre arasında Maicon için rakam isteyen ama Galatasaray'ın istediği para yüzünden geri adım atan Inter, bu kez de Serdar Aziz'e talip oldu.
İtalyan yetkililerin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
İtalyanlar bu kez de Galatasaray'ın yerli stoperi için menajerler aracılığıyla kapıya dayandı.
Interli yetkililer, Galatasaray'dan kısa sürede bir rakam belirlenmesini istedi.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
SERDAR AZİZ KİMDİR?
1990 yılında Bursa ‘nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelen 27 yaşındaki futbolcu 1.83 boyunda ve stoper mevkiinde görev alıyor. Serdar Aziz'in babası Makedonya doğumludur, annesi ise Bursa'da doğmuştur. Serdar Aziz'in bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır.
Amatör bir futbolcu olan babası sayesinde futbola başlayan Serdar, 10 yaşındayken Bursa'da bir futbol okuluna gitmeye başladı. Başarılı stoper, daha sonra Bursaspor ile sözleşme imzaladı.
İlk zamanlarda boyunun kısa olması nedeniyle orta sahada oynatılan Serdar, daha sonra hocaları tarafından savunmaya yönlendirildi. 2007 yılında Merinosspor‘a 1 yıl kiralanan futbolcu 2008 yılında tekrar Bursaspor U21 takımına dönmüştü.
Yine aynı yıl içerisinde Bursaspor'un A takımına yükselen başarılı futbolcu 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile çıktığı 23 maçta 2 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.
Temmuz 2016 yılında kaptanlığını yaptığı Bursaspor'dan ayrılan Serdar Aziz, 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. İlk sezonundsa sakatlıklar nedeniyle beklediği performansı sergileyemeyen başarılı oyuncu, sadece 6 maçta forma giyebildi.
Geçen sezon ise 30 maçta oynayan Serdar, sarı-kırmızılılarda savunmanın değişilmez ismi oldu ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Serdar, geçen sezon 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Türkiye'nin U16, U17, U18, U19, U20, U21 dahil olmak üzere Milli Takım'ın her kategorisinde bolca kez oynayan başarılı savunmacı, A Milli Takım formasını ise bugüne kadar 15 kez terletti, 1 gol kaydetti.
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