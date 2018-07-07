14 | 15

Türkiye'nin U16, U17, U18, U19, U20, U21 dahil olmak üzere Milli Takım'ın her kategorisinde bolca kez oynayan başarılı savunmacı, A Milli Takım formasını ise bugüne kadar 15 kez terletti, 1 gol kaydetti.