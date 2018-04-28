Inter - Juventus maçı için gözler San Siro (Giuseppe Meazza)'ya çevrildi. İtalya ligi Serie A'da 35. hafta mücadelesinde karşılaşacak olan iki takım, birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin de heyecanla beklediği Inter - Juventus maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da merak ediliyor. Peki Inter - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Inter - Juventus şifresiz mi?
INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
San Siro (Giuseppe Meazza)'da oynanacak olan karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşma, canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek. Karşılaşmada şampiyonluk yarışında Napoli'yle yarışan Juventus, Inter'den deplasmanda 3 puanı almak için, Inter ise Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve üst sıralara yükselmek için mücadele edecek.
İki takım arasında oynanan son karşılaşma 0-0 eşitlikle sonlanmıştı.
Inter ve Juventus arasındaki son 10 maçta Inter 2, Juventus 5 kere kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.
Inter, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
Juventus, oynadığı son 5 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
Inter, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.
Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
Inter, evinde oynadığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Juventus, ligde deplasmanda oynadığı son 11 maçta da yenilmedi.
Inter'de Roberto Gagliardini sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Giorgio Chiellini, Stefano Sturaro ve Mattia De Sciglio bu maçta forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Inter: Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi
Juventus: Buffon, Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic
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