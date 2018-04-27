Inter - Juventus maçı istatistikleri

İtalya Serie A maçında Inter ile Juventus, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Inter 66 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Juventus 85 puanda ve 1. sırada. Inter son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Juventus, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.70, Juventus sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Inter son hafta oynanan Lazio maçında 3-0 kazandı.

Juventus ise Roma karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Inter, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Inter, kendi sahasında 34 gol attı, 11 gol yedi.

Juventus, dış sahada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Juventus 38 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.