Inter - Juventus maçı istatistikleri

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Inter, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Juventus takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Inter 66 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Juventus 85 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Inter, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Juventus son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 132 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inter kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.70, Juventus sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Inter son hafta oynanan Lazio maçında 3-0 kazandı.

Juventus ise Roma maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Inter, 34 gol attı ve 11 gol yedi.

Juventus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventus, 38 gol atarken 14 gol yedi.