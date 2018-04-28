Inter - Juventus maçı istatistikleri

Inter ve Juventus, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Inter 66 puanla 5. sırada, Juventus 85 puanla 1. sırada bulunuyor. Inter son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Juventus son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 132. İddaa'da Inter kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Juventus kazanır 2.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Inter son hafta oynanan Lazio maçında 3-0 kazandı.

Juventus, Roma karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Inter, 34 gol attı ve 11 gol yedi.

Juventus ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Juventus, 38 gol atarken 14 gol yedi.