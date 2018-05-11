Inter - Sassuolo maçı rakamları

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Inter, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sassuolo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Inter 69 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sassuolo 40 puanda ve 12. sırada. Inter son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sassuolo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Inter galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Sassuolo galibiyet oranı 12.50. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Inter son haftadaki Udinese müsabasında 5-2 kazandı.

Sassuolo ise Torino karşılaşmasında 5-3 yenildi.

Inter, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 14 gol yedi.

Sassuolo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Sassuolo, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 36 kez topu kendi kalesinde gördü.