Inter Turku - Hjk Helsinki maçı öncesi rakamlar

Inter Turku ve Hjk Helsinki, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 3 puanlı Inter Turku 7. sırada bulunuyor, Hjk Helsinki 9 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hjk Helsinki, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da Inter Turku kazanır 5.00, berabere biter 3.50, Hjk Helsinki kazanır 1.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Inter Turku son haftadaki SJK Seinajoki müsabasında 5-0 yenildi.

Hjk Helsinki ise RoPS maçında 2-3 yenildi.

Inter Turku, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Hjk Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Hjk Helsinki, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.