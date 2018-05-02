Inter Turku - Ilves sahaya çıkıyor

Finlandiya Veikkausliiga maçında Inter Turku ile Ilves, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Inter Turku 5 puanla 7. sırada, Ilves 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ilves, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 525. İddaa'da Inter Turku kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Ilves kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Inter Turku son hafta oynanan Ilves maçında 2-0 kazandı.

Ilves ise Inter Turku karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Inter Turku, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Ilves, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ilves 2 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.