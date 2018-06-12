Inter Turku - PS Kemi karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Inter Turku ile PS Kemi, 12 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi Inter Turku 12 puanla 9. sırada, PS Kemi 8 puanla 11. sırada bulunuyor. Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Inter Turku kazanır 1.40, berabere biter 3.50, PS Kemi kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Inter Turku son hafta oynanan SJK Seinajoki maçında 5-0 yenildi.

PS Kemi, KuPS Kuopio karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Inter Turku, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Inter Turku, kendi sahasında 4 gol attı, 6 gol yedi.

PS Kemi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PS Kemi, 6 gol atarken 10 gol yedi.