Inter Turku - RoPS rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Inter Turku, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü RoPS takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 8 puanlı Inter Turku 9. sırada bulunuyor, RoPS 20 puana sahip ve 3. sırada. Inter Turku son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. RoPS, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Inter Turku galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, RoPS galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Inter Turku son hafta oynanan SJK Seinajoki maçında 5-0 yenildi.

RoPS, Hjk Helsinki karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Inter Turku, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

RoPS, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RoPS 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.