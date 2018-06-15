Inter Turku - VPS karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. Inter Turku, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü VPS takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 15 puanlı Inter Turku 8. sırada bulunuyor, VPS 15 puana sahip ve 7. sırada. Inter Turku son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 204. İddaa'da Inter Turku kazanır 1.85, berabere biter 2.90, VPS kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Inter Turku son hafta oynanan SJK Seinajoki maçında 5-0 yenildi.

VPS ise Jyvaskyla JK maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Inter Turku, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

VPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. VPS, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.