Inter Zapresic - Lokomotiva Zagreb maçı istatistikleri

Inter Zapresic ve Lokomotiva Zagreb, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Inter Zapresic 43 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Lokomotiva Zagreb 45 puanda ve 5. sırada. Inter Zapresic son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 326. İddaa'da Inter Zapresic kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Lokomotiva Zagreb kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Inter Zapresic son hafta oynanan Lokomotiva Zagreb maçında 1-0 kazandı.

Lokomotiva Zagreb, Inter Zapresic karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Inter Zapresic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Inter Zapresic, kendi sahasında 22 gol attı, 24 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Lokomotiva Zagreb, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.