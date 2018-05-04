Inter Zapresic - NK Osijek maçı ne zaman?

Inter Zapresic ve NK Osijek, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Inter Zapresic 40 puanla 5. sırada, NK Osijek 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Inter Zapresic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. NK Osijek, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 329 kodlu maçı oynayanlar; Inter Zapresic galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, NK Osijek galibiyet oranı 1.85.

Inter Zapresic son haftadaki HNK Rijeka müsabasında 0-0 berabere kaldı.

NK Osijek, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Inter Zapresic, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 24 gol yedi.

NK Osijek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. NK Osijek, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.