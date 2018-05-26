Internacional - Corinthians düellosu

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Internacional, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Corinthians takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Internacional 8 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Corinthians 11 puanda ve 3. sırada. Internacional, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Corinthians, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Internacional kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Corinthians kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Internacional son haftadaki Corinthians müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Corinthians, Internacional karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 5 gol attı, 0 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.