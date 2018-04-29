Internacional - Cruzeiro maç önü

Internacional ve Cruzeiro, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Internacional son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cruzeiro, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 647 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Internacional kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Cruzeiro sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Internacional önceki hafta Fluminense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro ise Corinthians karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Internacional, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Cruzeiro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruzeiro, 0 gol atarken 1 gol yedi.