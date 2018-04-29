Internacional - Cruzeiro maç önü

Internacional ve Cruzeiro, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Ev sahibi Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cruzeiro son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 647. İddaa'da Internacional kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Cruzeiro kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Internacional son hafta oynanan Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Cruzeiro, Corinthians karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Internacional, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Cruzeiro, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruzeiro 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.