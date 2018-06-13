Internacional - Vasco da Gama sahaya çıkıyor

Internacional ve Vasco da Gama, 14 Haziran 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:45. Maç öncesi Internacional 19 puanla 5. sırada, Vasco da Gama 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Internacional son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 455 kodlu maçı oynayanlar; Internacional galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Vasco da Gama galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Internacional son hafta oynanan Santos maçında 3-1 yenildi.

Vasco da Gama ise Flamengo karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 3 gol atarken 6 gol yedi.