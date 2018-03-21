HT Magazin'de yer alan habere göre, İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç’ın rol aldığı dizi, 30 Mart’ta PuhuTV’de platformdaki yerini alacak.

Sırlarla dolu bir öyküyü konu alan dizi, İstanbul Emniyeti ile ortak çalışan bir intihar arabulucusu olan psikiyatr Sahir ile gizemli bir bilim kadını Bilge’nin etrafında şekillenecek.