İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, gözaltına alınanlar arasındaki bir isim dikkat çekti. Bu isim internet ve sosyal medyada "Seda Tripkolic"di. Gerçek adı seda sular olan ve söylediği şarkılarla milyonlara ulaşan Sular, çete elemanlarından yüzde 20 komisyon aldığını söylediği öğrenildi.

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