İnternet satışlarına 'rekabet' ayarı

AA muhabirinin, Rekabet Kurumu yetkililerinden edindiği bilgiye göre, internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesiyle sınırlı kalan "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz", rekabet hukuku kurallarının internet satışları açısından yeniden değerlendirilmesi amacıyla güncellendi.
Buna göre, sağlayıcılar, dağıtıcılarının internet üzerinden ürün satışlarını engelleyemeyecek. Düzenlemeden önce, internet müşterileri ayrı bir müşteri grubu olarak tanımlanıyor, dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinden satışları yasaklanabiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı. Yeni düzenlemede seçici dağıtım sistemiyle ürünlerini dağıtan marka sahiplerinin, dağıtımın niteliği ve kalitesi, marka imajı ve potansiyel etkinliği muhafaza etmeye yönelik haklarının korunması da gözetildi.
Her bayinin internetten satış hakkı var
Prensip olarak her bayinin internet üzerinden satış yapabilme hakkına sahip olması gerektiğine işaret edilen kılavuzda, internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin yeni kurallar yer aldı.
Bu kapsamda, bayiler ve dağıtıcılar kendi sitelerinde ve internet satış platformlarında serbestçe faaliyet gösterebilecek. Ürün tedarikçileri, sağlayıcılar, üreticiler ve toptancılar bayilerine ya da dağıtıcılarına internet üzerinden sattıkları ürünler için daha yüksek bir fiyat uygulayamayacak, internet kanalıyla yapılan satışların oranına ilişkin kısıtlama getiremeyecek.
Tüketicilerin bir bayiye ait siteyi ziyaret etmesi, bayiyle iletişime geçmesi veya tüketicilerin bayi tarafından otomatik bilgilendirilmesiyle gerçekleşen satışlar "pasif satış" olarak kabul edilecek. Bayinin internet sayfasını farklı dil seçeneklerinde sunması satışın pasif niteliğini etkilemeyecek.
Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.
Rekabet Kurumu tarafından yürürlüğe konulan yeni uygulamalar sayesinde, tüketiciler açısından daha çok çeşit ürünün daha düşük fiyatlarda satın alınması imkanının doğması bekleniyor. Söz konusu serbestleşmenin aynı zamanda Türkiye'nin çevre ülkelere e-ticaret yoluyla gerçekleştireceği ihracatın da yolunu açması öngörülüyor.
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