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İnternet korsanları, uzun bir süredir başarılı isimlerin ününden faydalanarak, gündemde olan ünlü isimlerle ilgili zararlı yazılım içeren siteler kuruyor. Beğendikleri ünlülerle ilgili yeni bilgilere ulaşmak için internette araştırma yapan kullanıcılar da bu zararlı siteler aracılığıyla güvenliklerini riske ediyor. İnternet korsanları bu yolla her yıl binlerce kişinin kişisel bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yüklüyor, kişisel bilgilerini ve hatta kullanıcı şifrelerini ele geçiriyorlar.