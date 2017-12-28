İnternet siteleri, reklamlara dayanan işlerini korumak için reklam engelleme yazılımlarına karşı çeşitli önlemler alıyor. Kimileri reklamları engelleyen kullanıcılardan kendilerini beyaz listeye almalarını isterken, kimileriyse reklamları dinamik olarak yeniden siteye ekleyerek yazılımı alt etmeyi seçiyor.
Iowa Üniversitesi ve UC Riverside araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, internetin en popüler 10.000 sitesinin neredeyse üçte birinin reklam engelleme yazılımlarına karşı özel önlemler aldığını ortaya çıkardı.
Alexa tarafından internetin en çok ziyaret edilen adresleri olarak listelenen binlerce site, araştırmacılar tarafından defalarca ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin yarısı reklam engelle yazılımlarıyla, diğer yarısı ise olmadan gerçekleştirildi. Sayfaların reklamlar engellendiğinde ve engellenmediğinde oluşturdukları web kodları karşılaştırıldı. Çoğu sitenin reklam engelleme yazılımı algıladığında bunu not ettiği ve kimi sitelerin ise reklam engelleyen ziyaretçilere başka içerikler gösterebildiği fark edildi.
Yukarıdaki grafik, Alexa 10.000 listesindeki web sitelerinin yüzde 30,5’inin, en çok ziyaret edilen 1.000 sitenin ise yüzde 38,2’sinin reklam engelleme yazılımlarını algılayabildiğini gösteriyor.
Reklam engelleme yazılımları, birçok web tarayıcısına eklenti olarak sunuluyor. Ancak yayıncılar ve reklamcılar giderek popülerliği artan reklam engelleme furyasına karşı yeni teknolojik önlemler alıyor. JavaScript kullanılarak reklam engelleyicilere karşı dinamik önlem alabilen sistemler ufak bir pazar oluşturuyor. Reklam engelleme yazılımların önümüzdeki dönemde bu yeni önlemlere karşı sistemler geliştirmesi muhtemel.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.