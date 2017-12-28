İnternet siteleri, reklamlara dayanan işlerini korumak için reklam engelleme yazılımlarına karşı çeşitli önlemler alıyor. Kimileri reklamları engelleyen kullanıcılardan kendilerini beyaz listeye almalarını isterken, kimileriyse reklamları dinamik olarak yeniden siteye ekleyerek yazılımı alt etmeyi seçiyor.

Iowa Üniversitesi ve UC Riverside araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, internetin en popüler 10.000 sitesinin neredeyse üçte birinin reklam engelleme yazılımlarına karşı özel önlemler aldığını ortaya çıkardı.

Alexa tarafından internetin en çok ziyaret edilen adresleri olarak listelenen binlerce site, araştırmacılar tarafından defalarca ziyaret edildi. Bu ziyaretlerin yarısı reklam engelle yazılımlarıyla, diğer yarısı ise olmadan gerçekleştirildi. Sayfaların reklamlar engellendiğinde ve engellenmediğinde oluşturdukları web kodları karşılaştırıldı. Çoğu sitenin reklam engelleme yazılımı algıladığında bunu not ettiği ve kimi sitelerin ise reklam engelleyen ziyaretçilere başka içerikler gösterebildiği fark edildi.

Yukarıdaki grafik, Alexa 10.000 listesindeki web sitelerinin yüzde 30,5’inin, en çok ziyaret edilen 1.000 sitenin ise yüzde 38,2’sinin reklam engelleme yazılımlarını algılayabildiğini gösteriyor.

Reklam engelleme yazılımları, birçok web tarayıcısına eklenti olarak sunuluyor. Ancak yayıncılar ve reklamcılar giderek popülerliği artan reklam engelleme furyasına karşı yeni teknolojik önlemler alıyor. JavaScript kullanılarak reklam engelleyicilere karşı dinamik önlem alabilen sistemler ufak bir pazar oluşturuyor. Reklam engelleme yazılımların önümüzdeki dönemde bu yeni önlemlere karşı sistemler geliştirmesi muhtemel.

internet

reklam

reklam engelleme

ad blocker

web haberler