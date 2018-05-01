Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi.

Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

PROJE 2016'DA BAŞLADI

2016 Kasım ayında başlayan projeyle yükümlüler artık sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi yaptırabilecek. Daha önce askerlik şubelerine iki kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.