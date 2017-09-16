İnternetten sanal bahis oynayanlar kıskaç altına alındı

Ağbal, AA muhabirine, yasa dışı sanal kumarla mücadeleye ilişkin çalışmaları anlattı.

Bakanlığının bu konuya özel önem verdiğini vurgulayan Ağbal, işin toplumsal boyutunun ekonomik boyutundan çok daha önemli olduğunu söyledi.

Sanal bahis ve yasa dışı kumarda ekonomik büyüklüğün giderek arttığına dikkati çeken Ağbal, yapılan bir çalışmaya göre Türkiye'de yıllık yaklaşık 40 milyar lira paranın sanal bahis ve yasa dışı sanal kumar üzerinden döndüğünü bildirdi.

Ağbal, birtakım suç şebekelerinin bu alanı çok daha fazla kullanmak istediğine değinerek, vatandaşların, özellikle interneti çok daha hızlı kullanan gençlerin bu tür uygulamalara yönelebildiğini, devlet olarak yasa dışı sanal kumara asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Maliye Bakanlığı olarak, bu konuda Mali Suçları Araştırma Kurulunu (MASAK) görevlendirdiklerinin altını çizen Ağbal, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de bu çalışmaları koordine etmek üzere MASAK yoğun bir çalışma yürütüyor. İçişleri, Adalet, Gençlik ve Spor bakanlıklarımızla beraber çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında bir süre önce kanun hükmünde kararnameyle (KHK) bir düzenleme yaptık. Bugün yasa dışı sanal bahis veya kumar oynatanlar bu sistemi şöyle yönetiyorlar: Bu işi organize eden suç örgütleri, bazı gençleri ve işsizleri buluyor, bunlar adına banka hesapları açtırıyor. Vatandaş da internet sitesinde gördüğü bu hesaplara para yatırıyor. Bankalara yatan bu paralar gün sonunda suç şebekelerinin çalıştırdıkları elemanlar tarafından çekiliyor. Bazen bunlar taksiciler de olabiliyor."

Ağbal, bu sistemde para akışının bankalar üzerinden yürütüldüğünün anlaşıldığına işaret ederek, konuya ilişkin KHK'da yaptıkları değişiklikle MASAK'ın sanal bahis paralarına el koyabildiğini anlattı.

Bakan Ağbal, bankaların da yoğun bir şekilde şüpheli işlem bildiriminde bulunduğunu bildirdi.

"PARALARA EL KOYMAYA BAŞLADIK"

KHK düzenlemesinin ardından hazırladıkları raporları savcılıklara gönderdiklerini belirten Ağbal, "Savcılıklarımız da şimdi mahkemelere müracaat ediyor. Bu paralara el koymaya başladık. Bana gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki attığımız adımlardan çok ciddi rahatsız olmuşlar. Bunu önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Gelir İdaresi Başkanlığımızı ve Vergi Denetim Kurulumuzu da devreye soktuk, onlar da özel denetim yapmaya başlayacaklar. İçişleri Bakanlığımız bu konuda mali şube bazında özel çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Ağbal, sanal bahis oynatanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü, oynayanlar için de cezalar bulunduğunu hatırlattı.

"İLAVE DÜZENLEMELER GELECEK"

Yasa dışı sanal kumarla etkin mücadele için birtakım ilave düzenlemeler getirecekleri ifade eden Ağbal, şunları kaydetti:

"İnternette sanal bahis oynayan vatandaşlarımıza, gençlerimize sesleniyorum; burada yatırdıkları paraların hepsine bahsettiğim sistemle el koyacağız. 'Sanal bahis oynuyorum, para yatırdım' diyenler yarın şaşırmasın. Devlet olarak biz sanal kumar parasına el koyma yetkisini aldık. Dolayısıyla 'internetten sanal bahis oynuyorum' diye kimse parasını çarçur etmesin. Bir gence diyorlar ki 'Sen git şu ATM ve bankalardan bu paraları çek'. Bu bankalardan ve ATM'lerden kim bu paraları çekiyorsa, sanal bahis suçuna iştirak etmiş oluyor. Sanal bahis oynatan suç örgütünün işlerini takip eden ve bankadaki parasını çekenlere de hapis cezaları gelecek. Onun için gençlerimize sesleniyorum; asla bu sanal bahisçilere alet olmasınlar, bu işleri bıraksınlar. Önümüzdeki günlerde bankaların, ATM'lerin kameralarından görüntüleri alacağız, savcılığa suç duyurusunda bulunacağız."

"MİLLİ GÜVENLİĞİ TEHDİT EDENLERE BİLMEYEREK KAYNAK AKTARMAYIN"

Ağbal, sanal kumarla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Sanal bahis oynatan sitelerin arkasında uluslararası birtakım suç şebekeleri bulunuyor. Vatandaşlarımız suç örgütlerine para kazandırmasın. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit altına alan yapılara bilerek veya bilmeyerek kaynak aktarmasın. Bunun için herkes yasa dışı sanal bahisten uzak dursun." değerlendirmesinde bulundu.

Sanal bahis sitelerinin Maliye Bakanlığının takipleri üzerine "cepten cebe havale" uygulamasını keşfettiklerini dile getiren Ağbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve bankalarla görüşmeler yaptıklarını, söz konusu uygulamaya da birtakım sınırlamalar getireceklerini söyledi.

Naci Ağbal, bu yöntemin kullanılmasının da önünü tıkayacaklarını belirterek, "Şunu bilsinler ki hangi yolu denerlerse denesinler, sonuna kadar üzerlerine gideceğiz." diye konuştu.

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