IFAW araştırmacıları, geçen yıl 6 haftalık süreçte, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'de internetten yapılan vahşi yaşam ticaretini inceleyerek, milyonlarca dolar değerindeki binlerce nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki canlı hayvanın veya hayvanların vücutlarına ait parçaların internette satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.

Raporda, 6 haftalık sürede, 106 sanal pazar ve 4 sosyal medya platformundan 5 bin 381 reklam ve paylaşımla 11 bin 772 vahşi yaşam türünün satışa sunulduğu kaydedildi.

Söz konusu hayvan ve parçaları arasında, fildişi, kara ve deniz kaplumbağaları, sürüngenler, papağan, baykuş gibi çeşitli kuş türleri, kedi, maymun, ayı ve gergedan gibi pek çok memeli türünün yer aldığı bildirildi.

Satışta olan hayvanların yüzde 80'inin canlı hayvanlar olduğunun altı çizilen raporda, vahşi yaşam ticaretinin yüzde 11'inin ise fildişi ya da fildişi olduğu sanılan ürünlerden oluştuğu vurgulandı.

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