Internetten yüz milyonlarca dolarlık gayrimenkulleri nasıl sattı?

Türkiye’de yatırımcılar gayrimenkul satın alırken çoğunlukla projenin lokasyonuyla birlikte görünürlüğü yüksek ve güvenilen inşaat şirketlerini tercih ediyor. Dolayısıyla Donald Trump’ın ‘'bir evi üç şey satar; lokasyon, lokasyon, lokasyon’' sözünü Türkiye’ye uyarladığımızda “bir evi üç şey satar; Reklam, Kampanya, Lokasyon” demek daha doğru olur gibi gözüküyor.

Gayrimenkul alanında uzman internet iletişim ajansı Web Planlama‘dan Nihan UREL bu konuda sorularımızı yanıtladı…



Yatırımcı gayrimenkul araştırmasını nereden yapıyor?

Özellikle büyük şehirlerde satın alma kararı verilirken ilk araştırma internetten yapılıyor. İstanbul’daki gayrimenkul satışlarının yüzde 90’ı internetin referansıyla gerçekleşiyor. Gazete, televizyon, açık hava gibi iletişim kanallarının etkisi ise internetin oldukça gerisinde. Alıcı internetten, projenin satış danışmanı kadar ya da başvurduğu emlakçı kadar bilgili olmadan, hatta onlardan daha fazla bilgiye ulaşmadan, gayrimenkulü görmeye bile gitmiyor. Özellikle projeden alımlarda yatırımcının kararına etki eden en önemli faktör projenin internetteki izleri.

Son iki yılda gerçekleşen gayrimenkul satışı sonucu 2.630.773 milyar TL‘lik işlem hacminin %90‘ının; haberdar olma, fizibilite yapma ve karar verme süreçlerinin tamamı internetten yapıldı.

Satın alma aşamasında alıcının karar vermesini sağlayan tercih sebepleri genellikle neler oluyor?

İnternet öncesi mahrumiyet çağında, gayrimenkul alımında lokasyon ilk ve neredeyse tek tercih sebebiydi. Şehir merkezine uzak, toplu taşımanın henüz yeterli olmadığı, markete gitmek için bile arabaya binip otobana çıkılması gereken, şehrin en yakın merkezine uzaklığın 15 dakika olduğu (o da pazar sabahı 03.00’te) projelerdeki hızlı satışın açıklaması olarak, o bölgedeki konut ihtiyacının değil; inşaat şirketlerinin reklamla markalaşmaları, konsept yaratmaları, konforlu yaşam algısını proje görselleriyle cazip bir şekilde sunmaları ve düşük faizli, uzun vadeli, düşük peşinatlı kampanyalar yapmaları diyebiliriz.

İnşaat şirketlerine tavsiyeniz ne olur?

İnşaat sektörü internetin gücünü keşfedenlerin başında geliyor. İnşaat şirketleri iyi reklamcılarla çalışarak çok kısa zamanda 25-30 yıllık şirketlerin şöhretini yakaladı. Bir yandan da 40 yıllık markaların, reklamın ve özellikle internetin gücünü keşfedemedikleri için artık 3-5 yıllık firmalarla bile rekabet edemediklerini görüyoruz. Bir çok reklam verenin internette ne yapacaklarını bilemedikleri ya da sektör tecrübesi olmayan ajanslarla çalıştıkları için internet reklamcılığının arka sokaklarında yitip gittiğini görüyoruz. İnterneti verimsiz kullananların en trajik örneği de bir bir, ardı ardına kapanan e-ticaret siteleri. Tek müşteri kaynakları olan interneti, doğru kullanamadıkları için kapanan e-ticaret sitelerini yanlış yerde dükkan açan esnafa benzetiyorum. İnternete küsmemek için neredeyse müşterisi kadar müşterisinin yaptığı işe de hakim internet iletişimcileriyle çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

İnternet şöhretlerinin; kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklamlarla servet sahibi olduğu ve Türkiye’nin lokomotifi olan bir inşaat sektörünün milyon dolarlık satışlar yaptığı gibi; her sektör İNTERNETİN nimetlerinden minimum maliyetle maksimum fayda sağlayabilir…

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